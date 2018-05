Hainan Airlines sous contrôle d’un régulateur gouvernemental

Critiqué depuis des années pour une gestion opaque et des investissements élevés (pas moins de 50 milliards de dollars peu ou pas compréhensibles), HNA va devoir s’expliquer sur l’ensemble de ces sociétés et présenter un plan de restructuration pour répondre aux nouvelles règles chinoises qui se sont attaquées à la dette publique.Selon la presse locale, le plan de restructuration engagé pourrait conduire à un changement d’actionnaires sans pour autant mettre en péril les activités du groupe et du transporteur aérien. Selon les observateurs, et après avoir annoncé vouloir vendre ses 26% dans Hilton , HNA pourrait mettre en vente ses parts dans de nouveaux actifs en Europe. Il est notamment actionnaire de l'aéroport de Franckfort-Hahn , Servair, Swissport, Radisson,...). Sa participation dans Aigle Azur n’est pas remise en cause pour le moment.