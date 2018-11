IHG ouvre son premier hôtel Voco

"différente et vivante grâce à une identité audacieuse distinctive et à un style de services informels et des contacts informels"

La nouvelle marque Voco, présentée en juin dernier , a ouvert son premier établissement à Gold Coast en Australie. L'hôtel propose aux voyageurs d'affaires 389 chambres. D'une surface d'au moins 27m², elles disposent d'un lit king size, d'une télé LCD et d'articles de toilette de luxe. Par ailleurs, le wifi haut débit est gratuit dans toutes les chambres et les espaces communs.Les hôtes peuvent aussi profiter pendant leur séjour de 3 restaurants, deux piscines, une salle de sport et un spa.Par ailleurs, les entreprises ont la possibilité d'organiser des événements dans l'établissement grâce à 7 salles de réunion. L'hôtel abrite également un centre d'affaires ouvert 24/24.Voco dont l'objectif est d'offrir une expérience, a annoncé six signatures en plus des 4 propriétés qui seront "rebrandées" au Royaume-Uni . D'autres accords sont attendus d'ici la fin de l'année.31 Hamilton Avenue,Surfers Paradise,QLD, 4217Tel : 61-07-55888333