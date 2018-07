chacun conservera son style signature mais offrira les garanties d’une enseigne internationale".

"Le Principal Grand Central Hotel à Glasgow, De Vere Oxford Thames et le Principal Oxford Spires Hotel devraient, selon toute vraisemblance, rejoindre le portefeuille de IHG au cours des prochaines semaines".

IHG va renforcer son offre haut de gamme au Royaume-Uni. Le groupe hôtelier va implanter son enseigne Kimpton à Londres, Manchester, Édimbourg et Glasgow. Le premier boutique hôtel londonien de la marque s'installera dans le quartier de Bloomsbury. L'enseigne reprendra, en effet, l’emblématique The Principal London qui a ouvert ses portes en 1898.Manchester devrait accueillir son premier Kimpton Hotel en 2019. Établi à l’angle de Oxford Street et Whitworth Street, l'actuel Principal Manchester compte trois bâtiments du début du siècle dernier.Érigé en 1791, le Principal Édimbourg Charlotte Square, qui domine l’un des plus beaux parcs de la ville, devrait rejoindre la chaîne Kimpton l’année prochaine.À Glasgow, le Principal Blythswood Square Hotel, siège de l’ancienne association royale écossaise d’automobile, sera exploité sous le label Kimpton en 2019 également. Dernière-née de la famille IHG , la marque d’hôtels haut de gamme Voco Hotels fera ses débuts sur le territoire britannique à Cardiff. Surplombant la baie, le Principal St. David’s Hotel rejoindra la nouvelle enseigne dans les mois à venir. D’autres adresses Voco ouvriront leurs portes prochainement au Royaume-Uni. Le groupe ajoute "InterContinental Hotels & Resorts va faire son grand retour à Édimbourg. La marque va reprendre le Principal Edinburgh George Street à la fin de l’année prochaine.Leeds sera la première ville à accueillir, d’ici 2020, Hotel Indigo. L’établissement, actuellement le Principal Met Leeds Hotels, s’inspirera des récits, de la culture et des produits de la région, depuis son design jusqu’au menu de son restaurant.Le Principal York sera exploité sous la nouvelle enseigne à un stade ultérieur, tandis que le très célèbre hôtel De Vere Wotton House, situé non loin de Dorking Surrey, capitalisera sur la renommée de son nom et affichera la simple dénomination Wotton House.Le communiqué ajoute