IHG lance Voco, une nouvelle enseigne haut de gamme

La marque Voco - dont le nom s'inspire des termes inviter ou se réunir en latin – offrira "une expérience qui est différente et vivante grâce à une identité audacieuse et distinctive et à son style de services informels et ses contacts informels" , explique la chaîne hôtelière IHG.



Le groupe hôtelier a identifié trois moments critiques du parcours pour différentier sa nouvelle enseigne de ses concurrentes.

- Come on in : une expérience d'accueil unique, un enregistrement rapide et simple avec une touche locale inattendue pour donner le coup d'envoi au séjour de l'hôte.

- Me time : pour encourager les clients à prendre un moment pour eux avec des lits cosy, des articles de toilette de qualité, des douches revigorantes, des contenus sur la Smart TV et la connectivité de la chambre.

- voco life : des espaces bar et lounge dynamiques et conviviaux qui fonctionnent à différents moments de la journée.



Le groupe a indiqué que l'établissement Watermark Hotel & Spa Gold Coast, Surfers Paradise en Australie sera le premier à prendre l'enseigne Voco. L'hôtel qui dispose de 388 chambres et 800m² d'espaces MICE, ouvrira ses portes fin 2018.



IHG a prévu de déployer sa nouvelle marque en Europe, Moyen-Orient, Asie et Afrique puis par la suite dans les deux Amériques et en Chine. Elle compte ouvrir 200 adresses Voco dans des villes attractives ou destinations loisir au cours des 10 prochaines années.