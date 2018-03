Joon s'envole vers Mumbai

A partir du 18 juin 2018, Air France confie sa liaison Paris-CDG – Mumbai à Joon, le voyage nouvelle génération par Air France. La petite sœur du Groupe reliera les deux villes avec un vol quotidien effectué en Airbus A340 divisés en 3 classes Business, Premium Economy et Economy.La destination Inde est gérée en co-entreprise par Air France et Jet Airways, et la ligne Paris Mumbai est une ligne quotidienne assurée en code share par Air France et Jet Airways, y associant de façon étroite Delta Air Lines. Quelle sera la réaction des voyageurs d'affaires si, réservant un vol sur Jet Airways, ils sont programmés sur un vol Joon ?Le communiqué d'Air France précise que les clients Business, Flying Blue Gold et Platinum, pourront accéde aux salons Air France et profiter de SkyPriority aux contrôles de sûreté, à l’enregistrement, à l’embarquement et d’une dépose bagage prioritaire.Enfin, dans la continuité des vols effectués par Air France jusqu’au 18 juin prochain et dans le cadre de l’accord de coopération étendu entre le groupe Air France-KLM et Jet Airways, les clients bénéficieront de multiples options de voyage vers 44 destinations indiennes.Les clients Business, Premium Economy et Economy voleront sur de nouvelles cabines en Airbus A340 équipés d’écrans tactiles individuels de dernière génération pour profiter d’une centaine de films. En complément, ils accèderont gratuitement à YouJoon, l’offre de streaming à bord disponible sur leur propre smartphone, tablette ou ordinateur. Au programme : séries, web TV, cartoons, musique et bien d’autres. Et pour bénéficier d’une expérience cinéma dans les airs 100% immersive, les voyageurs pourront louer à bord des lunettes de réalité virtuelle Allosky par SkyLights.Côté restauration, Joon vous invite à faire voyager vos papilles en Business, de l’entrée au dessert, du salé au sucré. En classe Premium Economy et Economy, un repas complet et une seconde prestation seront offerts. En complément, les clients pourront découvrir une sélection de produits bio, naturels ou gourmands proposés à la vente par les équipages Joon : apéritifs, smoothies, glaces, hamburgers, collations sucrées et salées,...Les horaires des vols Joon :