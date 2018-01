Jet Airways booste son offre française grâce à Air France

Jet Airways développe son offre au départ de la France grâce à l'accord de coopération noué avec Air France le 29 novembre dernier . Désormais, elle propose une desserte directe de Delhi et Bangalore au départ de Paris. Par ailleurs, la ligne Paris – Mumbai est renforcée par une fréquence supplémentaire. Ces vols quotidiens sont assurés par sa partenaire hexagonale.Les nouveaux vols non stop en codeshare avec Air France- Paris (CDG) – Delhi (DEL) : départ 10h25 et arrivée 23h15 - Vol 9W4952.- Delhi (DEL) – Paris (CDG) : départ 01h25 et arrivée 06h15 - Vol 9W4951.- Paris (CDG) – Bangalore (BLR) : départ 10h30 et arrivée 00h15 - Vol 9W4770.- Bangalore (BLR) – Paris (CDG) : départ 01h55 et arrivée 08h10 - Vol 9W4771.- Paris (CDG) – Mumbai (BOM) : départ 10h40 et arrivée 23h35 - Vol 9W4948.- Mumbai (BOM) – Paris (CDG) : départ 02h10 et arrivée 07h35 - Vol 9W4947.De son côté, le transporteur indien opère lui-même une liaison quotidienne entre Paris et Chennai et un vol entre Paris et Mumbai