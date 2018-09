La "grande grève" des PNC de Ryanair du 28 septembre est confirmée

"On continue à discuter malheureusement sans aucun résultat. Ils nous promettent pour 2022 la transformation des contrats en contrats nationaux c'est beaucoup trop tard pour nous"

"2022 ça va faire partie des obligations qui sont demandées par la Commission européenne. Nous, on veut une application de la loi en 2019".

"qu'un faible nombre de vols"

"une majorité écrasante des vols et des services de Ryanair fonctionneront normalement et nous transporterons l'immense majorité des 400.000 passagers prévus ce jour-là"

La grande grève des PNC de Ryanair, annoncée la semaine dernière, aura bien lieu le 28 septembre 2018. Le syndicat belge CNE (affilié à la Confédération des syndicats chrétiens) et ses partenaires européens ont confirmé la date de l'action lors d'une conférence de presse, tenue à Bruxelles le 13 septembre.Le mouvement touchera 5 pays européens : la Belgique, l'Espagne, l'Italie, les Pays-Bas et le Portugal. Par ailleurs, les pilotes belges de la compagnie sont appelés à faire grève aux côtés des PNC car ils sont aussi représentés par la CNE., a expliqué Yves Lambot, responsable de la CNE.Si les organisations syndicales promettent "la plus grande action de grève que la compagnie ait jamais vue" , Ryanair, toujours offensive, indique dans un communiquésera annulé. Elle assureLe conflit qui a débuté cet été, risque de perdurer. Les syndicats européens représentant le personnel de cabine ont prévenu lors de leur conférence de presse commune qu'ils organiseront une grève par mois tant qu'ils n'auront pas été entendus par l'entreprise irlandaise.