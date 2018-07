La low-cost Level décolle de Paris

Le patron d'IAG Willie Walsh vient rarement en France et prend encore plus rarement la parole en public. Sa présence à Paris Orly, ce lundi 2 juillet, montre l'importance qu'il accorde au lancement se sa nouvelle compagnie au départ de France.Il faut dire que Level est un nouveau couteau suisse au service du groupe IAG, un fer de lance du groupe en France et à Orly. En plus de ses propres lignes, la compagnie jouera l'effet groupe car elle pourra jouer en correspondances avec Vueling, autre low cost du groupe qui y opère 17 lignes vers Barcelone, Bilbao, Copenhague, Édimbourg, Milan, Porto, Rome...Même étiquetée "low cost", Level propose deux classes de voyage à bord de ses Airbus A330-200 avec 21 sièges en classe Premium Economy et 293 sièges en classe Economy. En Premium, le voyageur bénéficiera d'un comptoir d'enregistrement et d'un embarquement prioritaire. Sur le siège, il disposera de prises électrique et USB, d'un écran 12 pouces et d'un casque antibruit et, pour son confort, d'une couverture, un oreiller et une trousse LEVEL. Repas, boissons et collations sont incluses. En Eco, les sièges seront disposés en 8 de front (2-4-2) pour un meilleure confort.Pour commencer, la compagnie frappe fort en décollant vers le marché très concurrentiel du Canada ; elle vise également les Antilles et promet de chahuter de nombres ignes avec des prix attractifs.