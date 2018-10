La privatisation d'ADP autorisée par les députés

La priorité de l'État n'est pas de toucher des dividendes mais d'investir dans l'avenir

Par 39 voix contre 7, les députés ont autorisé ce jeudi l’Etat à procéder à la vente au privé de tout ou partie des actifs qu’il détient dans Groupe ADP. L'Etat en détient 50,63 % des parts, pour une valeur estimée à quelque 9,5 milliards d’euros. Jusqu'ici, l’Etat était tenu par la loi de conserver la majorité des parts de l’entreprise aéroportuaire. ADP fait partie du programme de privatisations dont les députés ont eu à débattre, en même temps que les cessions d'actifs de l'Etat dans la Française des Jeux et Engie (ex-GDF). L'objectif du gouvernement : alimenter un fonds de 10 milliards d'euros pour l'innovation de rupture, projet lancé en début d'année à Bercy. Une partie pourrait également être consacrée au désendettement de l'État.Le vote ne s'est pas fait sans débat. Si Bruno Le Maire, ministre de l'Economie, considère que "", de nombreux députés se sont fait entendre, considérant que le patrimoine français n'est pas à vendre. Tous ont en tête la privatisation des autoroutes en 2005 qui a privé l'Etat de recettes et conduit les voyageurs d'affaires à payer toujours plus cher les péages.L'État va t-il finalement vendre tout ou partie des aéroports parisiens ? Selon Bercy, "", il s'agit seulement de "", le tiers du capital d'Engie, et qui figent la détention publique de la FDJ. Les députés ont voté la limitation à 70 ans de la licence d’exploitation des aéroports parisiens. L'Etat retrouvera ensuite la pleine propriété du foncier et des infrastructures.Le projet a fait l'unanimité contre lui : pour les socialistes, "". "", explique le porte-parole du groupe Boris Vallaud, soulignant notamment qu'ADP "". Même point de vue de Daniel Fasquelle (LR) : "". Même discours du communiste Stéphane Peu : "", inquiet d'une éventuelle "fragilisation" d'Air France par une hausse potentielle des redevances.Les compagnies aériennes sont sur le même pied. Au mois de juillet dernier, l'Iata a exprimé son inquiétude et son directeur Alexandre de Juniac a toujours plaidé pour des privatisations encadrées . Mais de fait les députés ont accepté le principe, désormais, d'une privatisation.