Le SCARA dépose un recours au conseil d'état contre la double caisse de l'aéroport de Nice

Le SCARA qui représente plusieurs compagnies aériennes françaises dont ASL France et Air Austral, part en guerre contre l'arrêté du 12 juillet 2018 . L'organisation estime que ce texte - promulgué discrètement en plein cœur de l'été – viole lesL'organisation expliquePar ailleurs, la commission consultative économique (COCOECO) n'a pas été interrogée,, plaide le SCARA.L'organisation dénonce également l'instauration d'une double caisse au sein de la plate-forme. Ce système controversé, déjà en place à l'aéroport de Paris CDG , donne la possibilité aux plates-formes de séparer les revenus des services aéronautiques (peu rentables) de ceux des commerces et de l'immobilier de l'installation (parkings, commerce, immeubles...). Ainsi, au grand désarroi des compagnies aériennes, les revenus tirés de ces activités commerciales rémunératrices ne sont pas pris en compte lors du calcul des redevances aéronautiques. Ce procédé plombe les factures des transporteurs... et, par effet domino, les prix des billets d'avion des voyageurs d'affaires.Le SCARA s'oppose aussi à la mise en place d'une règle pluriannuelle de plafonnement tarifaire sans limitation de durée., rappelle-t-il.