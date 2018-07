Le système de double caisse va atterrir à l'aéroport de Nice

La "double caisse" - tant décriée à l'aéroport de Paris CDG - va atterrir à l'aéroport de Nice. Un arrêté , pris par Élisabeth Borne le 12 juillet et publié au journal officiel le 14 juillet dernier, permet la mise en place de ce dispositif au sein la plate-forme, privatisée en 2016. Le système de "double caisse" donne la possibilité aux plates-formes de séparer les revenus des services aéronautiques (peu rentables) de ceux des commerces et de l'immobilier de l'installation (parkings, commerce, immeubles...). Ainsi, au grand désarroi des compagnies aériennes, les revenus tirés de ces activités commerciales ne sont pas pris en compte lors du calcul des redevances aéronautiques.L'arrêté - avantageux pour les actionnaires de la plate-forme - va à l'encontre des recommandations de l'Autorité de supervision indépendante (ASI). En effet, l'organisation avait émis des réserves sur l'application stricte de ce système et préconisait une double caisse aménagée (qui ne concernerait pas les commerces sous douane).Le texte va aussi faire grincer des dents les transporteurs et les experts aériens. Lors des Assises Nationales du Transport Aérien, ils s'étaient prononcés contre ce dispositif. Ils plébiscitaient la "caisse unique" où les revenus des activités commerciales permettent de faire baisser le niveau des charges facturables aux compagnies aériennes.Le Syndicat des Compagnies AéRiennes Autonomes (SCARA) n'a d'ailleurs pas caché son agacement sur Twitter le 19 juillet à la découverte de ce texte passé au cœur de l'été.