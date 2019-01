Le Trianon Palace Versailles aide à lutter contre le jet lag

Modelage Musculaire Dynamisant au Spa Guerlain

Déjeuner Détox au Spa Guerlain

Décallage horaire, stress repas peu diététiques ... les déplacements professionnels ne sont pas tendres avec la santé des voyageurs d'affaires. Le concierge personnel dédié au bien-être Jet Lag Guru, arrivé au sein du Waldorf Astoria Trianon Palace Versailles en janvier, aide les clients à (re)trouver un meilleur équilibre pendant leur séjour.Comme dans d'autres propriétés Waldorf Astoria d’Europe du Moyen Orient, l'établissement versaillais propose des produits ou soins personnalisés permettant de combattre le décalage horaire ou la fatigue du trajet.Le Jet Lag Guru de l’hôtel des Yvelines pourra entre autres suggérer aux voyageurs fatigués d’évacuer le stress de leur voyage au cours d’un soin au Spa Guerlain ou encore de déguster le menu "Restore your energy", un déjeuner healthy et détoxifiant concocté par le Chef Exécutif Frédéric Larquemin.Le modelage musculaire dynamisant travaille les muscles avec une pression adaptée aux besoins du client. Il sert à dénouer les tensions musculaires et aide à la récupération de l’énergie.- 1h de soin corps au Spa Guerlain : 180€- 1h30 de soin corps et visage : 250€Le menu est composé d’une entrée, d’un plat et d’un dessert qui varient selon les saisons. Le client déguste ce déjeuner dans le cadre apaisant du Spa Guerlain, avant ou après quelques brasses dans la piscine ou un soin en cabine comme le modelage musculaire dynamisant.- Menu Detox : 59€1, Boulevard de la Reine,78000 VersaillesTel : +33 (0) 1 30 84 50 00Fax : +33 (0) 1 30 84 50 01