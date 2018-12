Le salon United Polaris se posera à LAX en janvier

Le salon United Polaris sera installé au sein du Terminal 7 de l'aéroport de Los Angeles près de la porte 73, emplacement de l'ancien lounge First international de la compagnie. Son accès est réservé aux passagers de la classe Business Polaris d'United ainsi qu'aux clients First et Business des membres de Star Alliance.Comme les autres lounges United Polaris ouverts - entre autres à San Francisco et Newark - l'espace offrira une touche locale aux visiteurs, notamment à travers la carte de son bar ou de son offre de restauration. Le transporteur présentera plus en détail sa nouvelle installation dans les prochaines semaines.Le site de la compagnie dédié à la classe Affaires montre que le catalogue des salons s'étoffera encore plus dans les mois à venir. Quatre autres lounges sont en préparation : Washington DC, Londres Heathrow, Hong Kong Airport et Tokyo Narita