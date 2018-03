Le terminal low cost de l'aéroport de Bordeaux ferme pour 3 semaines

Nouvelle phase de travaux pour l’aéroport de Bordeaux Mérignac , et c'est le terminal Billi, consacré aux low-costs, qui sera fermé pour 3 semaines. Trois semaines pendant lesquelles les passagers des compagnies easyJet, Ryanair et Wizz Air passeront par les halls A et B. La période choisie, en fin de vacances scolaires, devrait permettre de limiter les perturbations. Les travaux précèdent notamment l'installation de la nouvelle base d'easyJet sur la plate-forme.L'objectif est d’installer des équipements nouvelle génération pour des contrôles plus sûrs, plus performants et plus rapides. L'aéroport espère ainsi améliorer l’accès des passagers et passer à près de 800 voyageurs par heure au lieu de 600 aujourd'hui. Des bornes autonomes d’enregistrements des passagers et des bagages seront aussi mises en place prochainement.Parallèlement, les travaux de rénovation des parkings P1, P2, P Express et loueurs, débuté en février, se poursuivent. Et parallèlement, la construction du futur Pôle d’activités tertiaires 45ème Parallèle sera lancée en 2018.