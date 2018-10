Les vélos Jump rouleront dans Paris en 2019

"Le déploiement sera progressif, mais l'objectif sera d'être compétitif par rapport aux autres offres".

Uber a confirmé que son service de vélos à la demande Jump, racheté en avril dernier , arriverait dans les rues de Paris pour le début de l'année 2019 . L'entreprise a expliqué queL'ensemble des bicyclettes proposées dans la capitale seront électriques. Elles disposeront de 3 vitesses et d'un cadenas. Avec ces vélos, les voyageurs d'affaires pourront atteindre aisément une vitesse de 25km/h.Jump n'a pas de bornes d'attache pour ses vélos. Les clients peuvent les laisser où ils veulent dans Paris. Pour en trouver un, il suffira de géolocaliser le plus proche grâce à l'application Uber.L'entreprise américaine n'a pas précisé les tarifs pour le moment. Toutefois, un porte-parole a indiqué que les prix seraient alignés sur ceux des concurrents présents sur le marché parisien. A titre d'exemple : le pass 24 h de Vélib' coûte 5 euros pour la journée. De plus, pour un vélo électrique, il faut débourser 1€ la première demi heure, puis 2€ les 30min suivantes. L'heure supplémentaire est ensuite facturée 2€.