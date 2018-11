Lufthansa : les billets eco light uniquement en vente via le NDC au Royaume-Uni

Lufthansa va étendre les avantages offerts par sa plate-forme NDC Partners Program au Royaume-Uni le 1er décembre 2018. Le tarif Economy Ligth des vols européens d'Austrian Airlines, Lufthansa et Swiss au départ des aéroports régionaux britanniques ne sera disponible que via NDC et les canaux de vente directe du groupe. Les agences de voyage britanniques ne trouveront donc plus le billet le moins cher du groupe dans les GDS.Toutefois, les billets au départ de Londres Heathrow ou Londres City ne seront pas concernés par cette mesure. Le groupe a indiqué qu'ils restaient pour leur part dans le GDS.Le groupe Lufthansa multiple les dispositifs pour favoriser ses canaux de vente directe depuis plusieurs années, avec par exemple la mise en place d'une taxe GDS ou plus récemment le lancement de sa solution NDC Partner Program qui regroupe sur une même plate-forme, des offres ainsi que des contenus exclusifs et des solutions des compagnies aériennes du groupe Lufthansa, via une connexion API NDC.