Nice : l'agence Air France s'offre un nouveau look

Les voyageurs d'affaires organisent rarement leur vol directement dans une agence Air France. Toutefois, si les professionnels se rendent dans celle de Nice pour un renseignement ou régler un problème, ils découvriront qu'elle a adopté un nouveau look. Comme les espaces de Toulouse et Bordeaux ou encore de Nantes , l'agence Air France de Nice a été aménagé en suivant le nouveau concept de la compagnie.Ces agences "Nouvelle Génération" s'articulent autour d'une organisation fonctionnelle et thématisée avec un espace de vente en face-à-face épuré et un espace de vente en alcôve modulable.L'espace niçois, situé au 10 avenue de Verdin, a été inauguré ce jeudi 10 janvier 2019 par Patrick Alexandre, DGA Commercial, Ventes & Alliances d'AirFrance-KLM, et Zoran Jelkic, DG France d'AirFrance, en présence du maire de la ville, Christian Estrosi.