Norwegian préfère l'Amérique du Sud à Singapour

Norwegian ne reliera plus l'aéroport de Londres Gatwick à Singapour par 4 vols hebdomadaires à compter du 12 janvier 2019. La low-cost avait lancé cette route en septembre 2017, mais elle y a rencontré une concurrence féroce et les résultats sont affaiblis par la hausse du cours du pétrole.Le regard de la compagnie se tourne désormais vers l'Amérique du Sud. Outre la mise en place de Norwegian Air Argentina mi-octobre, le groupe compte ouvrir une liaison entre l'aéroport de Gatwick et Rio de Janeiro Galeo (Brésil) au printemps 2019.