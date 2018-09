Norwegian lance ses opérations en Argentine le mois prochain

Dans la foulée des plans initialement annoncés au début de 2017, la compagnie aérienne (une filiale de LCC Norwegian Air Shuttle) exploitera ses premières lignes de cabotage entre Buenos Aires et les villes régionales de Cordoue et Mendoza à partir du 16 octobre.



D'autres liaisons vers quatre autres villes argentines - Iguaçu, Neuquén, Bariloche et Salta - débuteront leurs activités plus tard, selon la compagnie.



La compagnie aérienne exploitera des Boeing 737-800 NG sur ces lignes, configurés avec 189 sièges cabine simple.



Norwegian Air Argentina a présenté ses plans opérationnels au gouvernement argentin en septembre 2017. En décembre, le gouvernement a autorisé la compagnie à exploiter 72 lignes intérieures et 80 lignes internationales, et en janvier, la compagnie aérienne a reçu son certificat d'exploitation aérienne.



Peu de temps après, le premier avion du transporteur immatriculé en Argentine est arrivé dans le pays.



La compagnie aérienne prévoit d'exploiter entre 10 et 15 appareils sur 246 vols par semaine d'ici la fin de sa première année d'exploitation, avec pour objectif de transporter jusqu'à 2,2 millions de passagers.