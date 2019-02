Norwegian sonne le glas des vols Antilles – Amérique du nord

"Une décision commerciale a été prise de ne pas renouveler nos opérations saisonnières dans la zone Antilles. On se rend compte que nous n'avons pas atteint la rentabilité souhaitée. Les avions n'étaient pas remplis dans les deux sens sinon nous n'aurions pas cessé les activités. On a bien vu une évolution en terme de remplissage, notamment l'intérêt des Américains pour les Antilles mais ces opérations ne sont pas assez rentables sachant que la compagnie a lancé un plan de réduction des coûts".

Norwegian stoppera les vols vers les USA et le Canada proposés au départ de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane au printemps prochain. La rumeur qui enflait aux Antilles ces dernières semaines a été confirmée par la compagnie en difficulté. Marion Lamure, chargée de communication de la low-cost a expliqué à RCI Martinique La compagnie qui assure des liaisons entre l'Amérique du Nord et les Antilles depuis 2015 , avait tenter un dernier pari sur ces routes en augmentant l'offre en octobre dernier.