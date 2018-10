Norwegian lance des vols entre Cayenne et les Antilles

Norwegian a repris ses vols saisonniers au départ de la Guadeloupe et de la Martinique lors du lancement du programme d'hiver. La low-cost renforce par ailleurs son offre en proposant une desserte de Cayenne au départ des deux îles.



La compagnie assurera ainsi quatre vols par semaine entre Fort-de-France et la Guyane à compter de ce mercredi 31 octobre. La ligne Point-à-Pitre – Cayenne (4 vols hebdomadaires) sera lancée pour sa part le 1er novembre.



De plus, elle relie trois fois par semaine l’aéroport Montréal – Pierre Elliott Trudeau à Pointe-à-Pitre et Fort-de-France depuis le 29 octobre.



Augmentation des fréquences de vols vers les USA

Pour cette nouvelle saison, Norwegian augmente aussi les fréquences de vols entre les Antilles françaises et Fort Lauderdale et New York-JFK. La Grosse Pomme est désormais desservie 6 fois par semaine depuis Pointe-à-Pitre et Fort-de-France. Fort Lauderdale sera accessible grâce 3 vols hebdomadaires depuis la Guadeloupe et 4 fréquences par semaine depuis la Martinique.