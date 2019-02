Paris attaque Airbnb en justice

"Nous ne pouvons pas accepter qu’Airbnb et consorts ne respectent pas la loi"

"passibles chacune de 12.500 euros d’amende. L'addition totale pourrait alors s'élever à 12,5 millions d'euros maximum"

"provoquer un électrochoc pour en finir avec ces locations sauvages qui dénaturent certains quartiers parisiens".

"Je n’ai rien contre les Parisiens qui louent leur logement quelques jours par an pour mettre du beurre dans les épinards. Le problème, ce sont les multipropriétaires qui louent toute l’année des appartements aux touristes sans les déclarer, et les plates-formes, complices, qui les accueillent."

"déjà mis en œuvre des mesures adaptées, avec plusieurs plates-formes de location meublée touristique, afin d’aider les hôtes parisiens à louer leur logement en conformité avec les règles applicables, et ce dans le respect de la réglementation européenne"

"Pour autant, nous maintenons que la réglementation mise en place à Paris, dont un Parisien sur cinq subit les conséquences, est inefficace, disproportionnée, et contraire à la réglementation européenne. Nous espérons pouvoir travailler avec tous les acteurs concernés à des solutions réellement adaptées aux villes françaises et à leurs habitants."

Paris repart en guerre contre Airbnb. Elle a assigné en justice la plate-forme de location. La maire de la capitale, Anne Hidalgo, explique dans Le Journal du Dimanche du 10 février 2019Selon elle, les agents de contrôle de la ville ont recensé 1000 annonces proposant des logements non enregistrés, en violation ainsi de la législation française . L'élue ajoute qu'elles sontElle espère par sa démarcheAnne Hidalgo ajouteAirbnb a réagi par le biais d'un communiqué. L'entreprise américaine assure avoir. Elle ajouteAirbnb a versé plus de 24 millions d’euros de taxe de séjour aux villes françaises pour l’année 2018. Paris est la municipalité ayant reçu le plus gros chèque (7,5 millions d’euros). Elle est suivie par Nice (1,1 million d’euros) et Marseille (1 million d’euros).