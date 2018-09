Paris : devenez testeur du ticket de métro dématérialisé

La dématérialisation des tickets des transports en commun parisiens devient de plus en plus réelle. La RATP et ses partenaires sont à la recherche de personnes désireuses de participer à l' expérimentation de l'application Navigo LAB.Cette solution permettra aux testeurs d'acheter des carnet de tickets T+ et de valider leurs titres de transports en Ile-de-France avec leur smartphone.Toutefois, il y a des conditions pour participer au test. Il faut disposer d'un smartphone NFC sur Android (version 4.4 ou plus) et une carte SIM compatible NFC chez l'opérateur Orange ou Sosh.Renseignement et inscription sur cette page.