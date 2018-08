La dématérialisation des tickets de métro sera lancée en septembre à Paris

Les usagers du métro de Paris vont pouvoir dire adieu au célèbre ticket de métro. La RATP va lancer à la rentrée l’application Navigo Lab, ce qui marquera le début de l'expérimentation de la dématérialisation du titre de transport.L'appli permettra aux voyageurs de franchir les portiques et bornes de contrôle avec leur smartphone. Il faudra attendre novembre pour qu'elle prenne également en charge la carte Navigo.Toutefois, tous les usagers ne pourront pas tester cette innovation dans un premier temps. La phase d'expérimentation est ouverte uniquement aux appareils Android et aux abonnés Orange. En effet, l'opérateur est le seul à fournir des cartes SIM disposant des technologies nécessaires au fonctionnement du service.En juillet dernier, Île-de-France Mobilités (ex-Stif), la RATP et la SNCF avaient profité du salon VivaTech pour présenter le projet de dématérialisation des titres de transports. Ils avaient alors indiqué que le service serait ouvert à tous à partir de l'été 2019. La carte Navigo Liberté + sera lancée en octobre 2019. Elle permettra de se déplacer dans le périmètre géographique du ticket T+ (métro, bus, tram, RER dans Paris) en bénéficiant dès le premier voyage du prix en carnet (soit 1,49€ au lieu de 1,90€) ou encore de réaliser gratuitement des correspondances bus-métro ou tram-métro. Par ailleurs, les usagers seront facturés uniquement à l'usage.Navigo Easy, attendu pour avril 2019, a été pensé pour les voyageurs occasionnels ou de passage à Paris. Cette carte sans abonnement et rechargeable sera vendue 2€. Elle pourra stocker plusieurs titres de transport en même temps : jusqu’à 30 tickets T+, des forfaits Navigo Jour, des tickets OrlyBus ou RoissyBus.