Ryanair annonce une perte de 20 millions d'euros au troisième trimestre

Nous ne partageons pas les récentes perspectives optimistes de certains concurrents selon lesquelles les tarifs aériens augmenteront à l'été 2019

En l'absence de nouvelles faillites de compagnies aériennes de l'UE, et en raison de la chute récente des prix du pétrole, nous nous attendons à ce que la capacité excédentaire de transport à courte distance se maintienne jusqu'en 2019.

La faiblesse des tarifs avait conduit la compagnie, il y a deux semaines déjà, à revoir à la baisse, pour la deuxième fois en trois mois, ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année Ryanair s'attend à ce que son bénéfice pour l'année se terminant à la fin du mois de mars, baisse de plus de 30% en raison d'un mélange de grèves estivales, de prix du pétrole plus élevés et de surcapacité à courte distance en Europe, rappelant ce lundi qu'elle ne pouvait exclure une nouvelle dégradation de sa situation.", a déclaré la compagnie aérienne irlandaise dans sa déclaration de résultats.