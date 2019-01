Ryanair détient 100% de Laudamotion

Lors des appels d'offres pour la reprise de Niki début 2018, Ryanair n'avait pas caché son intérêt pour la filiale de la défunte Air Berlin. Mais le projet de Niki Lauda - l'ancien champion de Formule 1 et fondateur de la low-cost autrichienne - lui avait été préféré.La compagnie irlandaise n'a pas baissé les bras. Après être rentrée dans le capital du transporteur rebaptisé Laudamotion à hauteur de 24,5% , elle est montée à 75% pour finalement racheter les dernières parts manquantes fin décembre.Ainsi, Laudamotion est désormais une. Le montant de cette opération n'a pas été dévoilé. En revanche, le groupe irlandais a donné des détails sur le développement de sa nouvelle entité.La flotte de Lauda disposera de 25 appareils pour l'été 2019. Par ailleurs, la compagnie a signé un accord avec des loueurs d'avions pour atteindre les 30 Airbus à l'été 2020. L'objectif est d'atteindre 6 millions de passagers annuels en mars 2020 et 7,5 millions en mars 2021, contre 4 millions attendus pour la première année d'existence.Cet été, la low-cost autrichienne disposera de 4 bases : Vienne dont la flotte passera de 4 à 8 appareils, Düsseldorf (7 avions), Stuttgart (3 appareils) et Palma (2 appareils).