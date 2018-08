Ryanair : la grève du vendredi 10 août maintenue

La rencontre de la dernière chance n'a finalement rien donné. Syndicats de pilotes et direction de Ryanair se sont quittés sur un constat d'échec. Leur prochain rendez-vous est programmé pour le 10 Septembre, si bien que la grève de vendredi devient inévitable.Les pilotes de Ryanair, basés en Belgique, ne seront pas les seuls à faire grève le 10 août pour protester contre leurs conditions de travail. Ils seront rejoints par leurs collègues suédois, irlandais, allemands et néerlandais.Les perturbations pourraient donc être importantes vendredi, dans plusieurs pays, y compris en France. Le site internet de l'aéroport de Beauvais met d'ailleurs déjà en garde les passagers.La compagnie annonce l'annulation,pour le moment, de 146 vols. Plus de 25.000 passagers sont concernés.