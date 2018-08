Les pilotes de Ryanair Belgique en grève le 10 Août

Depuis lors, Ryanair mène une campagne d'intimidation auprès de certains membres d'équipage qui ont participé à ces actions. Ces pratiques sont inacceptables et vont à l'encontre du droit de grève, droit fondamental qui est garanti par toutes les conventions internationales

Depuis plusieurs mois et à travers l'Europe, les salariés de la compagnie à bas coûts irlandaise demandent l'instauration d'un vrai dialogue social et l'application des législations nationales. Ce mécontentement a donné lieu à une série d'actions de protestation et de grèves dans différents pays, dont plusieurs arrêts de travail des pilotes en Irlande et d'autres, du personnel de cabine, les 25 et 26 juillet derniers au Portugal, en Italie, en Espagne et en Belgique.", dénoncent la CNE et la BeCA.Impossible de savoir si de nombreux pilotes belges répondront à cet appel, mais on peut imaginer que le mouvement sera à nouveau massivement suivi après le succès de la première grève: près de 600 vols annulés avaient été annulés en Europe, pour plus de 100.000 passagers affectés.Les syndicats demandent au personnel de cabine de ne pas se joindre à cette action, estimant qu'il s'est déjà suffisamment exposé avec les deux journées de grève qu'il a menées les 25 et 26 juillet.