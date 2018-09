Ryanair : les pilotes allemands rejoignent la grève, de nouveaux vols supprimés

"VC n'a reçu aucune proposition meilleure depuis le début du mouvement social le 12 septembre 2018. De plus, aucun accord de conciliation n'a été trouvé entre Ryanair et VC à ce jour".

"Nous avons pré-annulé plus de vols (moins de 100) pour ce vendredi en raison d'un préavis de grève court, déposé par le syndicat allemand VC".

Les PNC de Ryanair belges, italiens, néerlandais, espagnols et portugais - à l'origine de ce mouvement paneuropéen - vont avoir du renfort. Le syndicat de pilotes allemand Vereinigung Cockpit (VC), appelle ses membres à stopper le travail à partir de 3h00 ce vendredi, et cela jusqu'à 2h59 le samedi 29 septembre.L'organisation explique dans un communiqué :Les pilotes belges et néerlandais de Ryanair participeront également à l'action.La low-cost qui a déjà supprimé 190 vols à cause de la grève, a prévenu via Twitter :Il est conseillé aux voyageurs d'affaires de consulter le statut de leur vol avant de se rendre à l'aéroport.