Ryanair va augmenter son offre en France et en Belgique

Bien qu'elle n'ait pas encore implanté ses avions à Bordeaux, Ryanair étoffe d'ores et déjà le programme de sa future base . La low-cost prévoit de relier l'aéroport de la Gironde à Lisbonne. Elle proposera aux voyageurs d'affaires 5 vols hebdomadaires à compter du mois d'avril.Ainsi, elle assurera un total de 25 lignes à Bordeaux, dont 17 nouvelles dessertes, lors du programme d'été 2019.Le transporteur irlandais va aussi ouvrir une liaison entre Brive et Porto en avril prochain. Il effectuera deux vols par semaine.Par ailleurs, Ryanair ne semble pas refroidie par les grèves de ses équipages belges . La compagnie a annoncé l'ouverture de 6 nouvelles routes au départ de Bruxelles lors du programme estival 2019.Au départ de l'aéroport de Bruxelles Zaventem, elle desservira Amman (2 fois par semaine), Barcelone (3 fréquences hebdomadaires), Marrakech (2 fois par semaine) et Pise (3 vols hebdomadaires).Depuis la piste de Charleroi, Ryanair lancera des vols vers Banja Luka (Bosnie-Herzégovine – 2 fréquences par semaine) et Palerme (4 services hebdomadaires).