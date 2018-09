Ryanair va ouvrir des bases à Marseille et Bordeaux

Après la décision de la Cour de cassation d'invalider la condamnation de la compagnie irlandaise pour travail dissimulé à Marseille, Ryanair n'avait pas caché son désir de revenir dans l'Hexagone. Il lui aura fallu moins de 10 jours pour concrétiser ses dires.La low-cost va ouvrir 2 bases en France lors du programme d'été 2019 : Bordeaux et Marseille. Elle prévoit d'installer 2 avions sur chaque plate-forme. Ce développement s'accompagnera de plusieurs ouvertures de lignes.Ainsi sur l'installation phocéenne - qu'elle avait quittée en 2010 en raison des poursuites pour travail dissimulé - son programme estival comptera 40 liaisons dont 11 nouvelles. Ryanair lancera des vols vers Agadir (2 fréquences hebdomadaires), Alicante (2), Bologne (3), Bordeaux (quotidiens), Bucarest (2 hebdos), Budapest (2), Manchester (2), Naples (2), Ouarzazate (2), Prague (2) et Varsovie (2).A Bordeaux, le transporteur assurera 24 lignes au total dont 16 nouveautés. Il proposera aux voyageurs d'affaires bordelais de s'envoler vers Bari (2 hebdos), Cologne Bonn (3), Copenhague (3), Dublin (2), Fès (2), Cracovie (2), Manchester (2), Marrakech (2), Marseille (quotidien), Mykonos (1), Nantes (4), Naples (2), Ouarzazate (2), Tanger (2), Valence (2) et Venise Trévise (3).Selon Ryanair, ce développement hexagonal conduira à la création de 60 postes et 1800 emplois indirects sur chacun des deux aéroports.La low-cost avait commencé à déblayer le terrain pour sa réinstallation sur le sol français en entamant des discussions avec le SNPL en début d'année.