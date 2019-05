SNCF : TGV InOui simplifie et innove sur sa gamme Pro

Dans une volonté de simplification, TGV InOui a créé une nouvelle gamme B2B exclusive, remplaçant la carte Fréquence par la carte Liberté.L'offre TGV SNCF se concentre ainsi sur sa clientèle business qui a augmenté de 9,5 % entre 2017 et 2018.Cette nouvelle gamme s'adresse aussi bien aux contrats grands comptes qu'aux contrats Business, TPE/PME et indépendants.Concrètement, cette carte va proposer un certain nombre de services adaptés à une clientèle corporate.Les voyageurs vont pouvoir profiter d'une "flexibilité totale en matière d'échanges de billets, sans frais supplémentaires ainsi que d'un accès plus simple et plus rapide aux trains comme avec un Fast Track" a expliqué Jérôme Laffon, Directeur Marketing d'SNCF Voyages.L'accès au salon fait aussi parti de l'offre. Depuis 2 ans, près de 8 salons on été rénovés et l'ouverture d'un nouvel espace Business est prévu pour la fin de l'année à la Gare de Lyon.Au niveau tarifaire, la SNCF propose cette fois un prix unique de 399 euros par an donnant accès à l'ensemble des gares françaises sans logique de destination comme c'était le cas avec la carte Fréquence.Côté digitale, l'application TGV Pro est aussi mise à jour, devenant TGV InOui Pro.Avec une nouvelle interface, elle propose des services comme une gestion plus simple et plus directe d'un changement de dernière minute ou la réservation d'un VTC toute compagnie confondue avec un accès à la plateforme Mon Chauffeur. Le programme B2B de TGV InOUi se concentre également sur des améliorations au niveau du service global.Suite à l'étude présentée en conférence de presse : " 48% des voyageurs Affaires veulent travailler dans le train et 45% veulent profiter de ce moment pour se reposer, une attention toute particulière est donc portée à la personnalisation du service et à la possibilité de travailler avec une connexion WiFi de plus en plus efficace".En parallèle, la SNCF poursuit son programme de rénovation des rames qui devrait prendre fin d'ici 2021, ainsi que son projet de nouvelles lignes. Un TGV InOui Paris/Marseille devrait être inauguré d'ici le 11 juin prochain.