SNCF : le calcul du paiement de jours de grève, déterminant pour la suite du conflit

L’intersyndicale CGT, UNSA, SUD-Rail, CFDT ne parle plus à la Ministre en charge du dossier et n'accepte de rencontrer le 1er ministre qu'en menaçant d' une nouvelle journée massive d'action. De son côté, la CFDT-Cheminots assigne la SNCF au tribunal sur le décompte des jours de grève et donc des retenues de salaire associées, ce qui est loin d'être anodin.Guillaume Pepy au Grand Jury RTL le dimanche 22 avril : "". Sauf le respect qu’on doit à Guillaume Pepy et à son bon sens, si même lui s’emmêle les pinceaux dans ses explications, on n’en est pas sorti de cette chamaillerie juridique sur le "" (sic).Précédemment, à propos du paiement des jours de grève , on nous avait répété à l’envie que ça ne se faisait plus (l’air de dire que ça se faisait avant) au sein de la SNCF. Non, les jours de grève à la SNCF ne sont pas payés. Soyons honnête, il y a parfois eu quelques arrangements pour leur conversion en congés ou repos en retard correspondant donc à des heures de travail faites précédemment en trop, ou encore des étalements des retenues, mais pas davantage.Quoiqu’en dise Guillaume Pepy par une approximation dont il n’est guère coutumier (la fatigue sans doute), les jours de repos non plus ne sont pas payés. Brut de décoffrage, il est donc difficile pour lui de soutenir ainsi à l’emporte-pièce qu’il ne saurait y avoir jours de repos payés que s’il y a eu travail et qu’à défaut ils doivent être retenus en sus sur la rémunération. Il y a de ces raisonnements qui n’ont que l’apparence du bon sens !Comme tout salarié, le cheminot est payé pour les heures de travail qu’il effectue, ni plus, ni moins : 1 568 heures par an pour les personnels roulants, les personnels en 3x8 et 1 589 pour les autres.Pour ces heures qui, en fonction de sa durée journalière de travail, l’amènent à prendre son service un certain nombre de jours dans l’année (de 114 à 132 repos selon le rythme et le régime de travail), le cheminot perçoit une rémunération, mensualisée comme il se doit.De sorte que son traitement de base ne variera pas d’un mois sur l’autre, selon qu’il n’ait travaillé (par hypothèse) que 18 jours ou à l’occasion jusqu’à 22 jours, fourchette en rythme de croisière.Voilà, pour faire simple (ce qui est toujours compliqué à la SNCF) et surtout bien souligner que les repos ce sont des jours non travaillés et donc non rémunérés. Ce ne sont pas des jours de congés… payés. A noter, le droit à congés payés annuels (28 jours) est par contre réduit à due concurrence si le cumul des absences dans l’année (y compris donc les grèves) dépasse 30 jours.Et si d’aventure, pour des raisons de service, un cheminot ne se voyait pas attribuer le nombre de jours de repos réglementaires en temps et en heure, sans pouvoir récupérer ces jours à une autre date ou à une autre période, ce serait des heures supplémentaires. Sauf à faire travailler un salarié, sans le rémunérer. Qu’à Guillaume Pepy ne plaise !