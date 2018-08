Selon Air Canada, l'arrivée de Ben Smith chez AF est une fake news

La nouvelle du départ de Ben Smith rapportée dans les médias francophones est fausse

Ben n'a accepté aucune offre de joindre Air France KLM

A qui profite la rumeur ? Telle est la question qui peut se poser avec la multiplication des noms lâchés semble-t-il comme autant de ballons d'essai autour de la nomination du futur patron d'Air France KLM. Après la candidature immédiatement grillée de Philippe Capron à la tête d'AF KLM, celle supposée - et pourtant confirmée de plusieurs sources - du patron de l'exploitation d'Air Canada semble également une baudruche. C'est du moins ce que l'on peut comprendre en lisant le document interne d'Air Canada qui écrit noir sur blanc que "". L'article ne dément pas que Ben Smith ait pu être contacté, mais il affirme que "".Un nom lâche comme un ballon d'essai ou comme une façon de faire détourner les yeux d'un autre impétrant possible ? Depuis quelques jours, le nom de Thierry Antinori (Emirates) circule avec intensité sur Twitter, souvent chez les mêmes qui évaluait deux jours avant la candidature potentielle du Canadien. Mais avec cette fois un commentaire très louangeur. La partie de billard à deux ou trois bandes peut occuper la chronique de l'été, le fait est que l'un des plus grands groupes mondiaux de l'aéronautique est comme un canard sans tête depuis trois mois, ce qui commence à faire beaucoup.