South African Airways loue ses surplus de pilotes et de PNC

A la tête d'une dette de 680 millions de dollars, South African Airways est loin d'être en bonne santé financière. La compagnie en difficulté est notamment handicapée par un sureffectif important. Elle emploie actuellement plus de 900 personnes pour un avion en service contre - à titre d'exemple - environ 150 chez British Airways.Pour tenter de réduire sa masse salariale sans passer par des licenciements, l'entreprise a décidé de louer son "surplus" de pilotes et de PNC à d'autres compagnies. Elle propose à ses employés une "expatriation" pour 5 ans, un meilleur salaire et un aller-retour en classe affaires toutes les trois semaines.L'initiative est plutôt ingénieuse puisque la forte croissance du trafic aérien a entraîné à une importante pénurie de pilotes. Toutefois, les navigants de la compagnie ne sont pas très enthousiastes. Leur syndicat dénonce un dispositif obligeant les équipages à quitter le pays. L'organisation aurait préféré que les salariés "en surplus" soient envoyés sur la filiale low-cost Mango, mais la direction refuse cette solution.South African Airways n'est pas la première compagnie à mettre ses pilotes en location. L'année dernière, Qatar Airways dont le trafic avait fortement diminué à cause de l’ embargo imposé par l'Arabie Saoudite, l'UAE, le Bahreïn et l’Égypte , avait loué ses pilotes en sureffectif à British Airways dont les programmes étaient chamboulés par une grève des PNC.