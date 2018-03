Stobart renonce à acheter Flybe

incapable de parvenir à un accord à des conditions satisfaisantes

Le groupe Stobart a abandonné son projet de faire une offre formelle pour le transporteur régional britannique Flybe car il est "" avec la compagnie. L'annonce de cet abandon a provoqué la chute de plus de 24% de Flybe en Bourse avant une légère reprise. Stobart estime "".Flybe a lancé ces dernières années un plan de réduction des coûts, supprimé plus de 1 000 emplois et fermé des sites non rentables. Elle attribue les difficultés financières de l'an dernier à un marché européen surchargé, une concurrence renforcée ( notamment en Ecosse ) et à des coûts d'entretien plus élevés que prévu.Stobart, qui loue des appareils à Flybe, a déclaré qu'elle prévoyait de continuer à travailler avec Flybe en relation avec ses "intérêts communs" et un accord de franchise en pleine expansion.Flybe a déclaré de son côté que son conseil d'administration "". Elle a d'ailleurs un programme d'été assez dense au départ de France. La compagnie aérienne régionale se trouve au milieu d'un plan de redressement financier destiné à "".