Flybe bousculée en Ecosse

La bataille des prix engagée entre Loganair et Flybe aura conduit cette dernière à jeter l’éponge sur deux lignes qu’elle exploitait avec Eastern Airways : Glasgow/ Stornoway et Aberdeen/Kirkwall. Flybe, qui a pris acte de la faiblesse du volume de passagers sur ces lignes, va cependant proposer 13 vols par semaine entre Aberdeen et Stornoway.



La montée en puissance des low cost en Grande Bretagne semble bousculer les acteurs du transport domestique. Selon la BBC, une nouvelle compagnie à bas prix pourrait voir le jour en Angleterre d’ici à la fin 2019. Aucune précision n’a été donnée sur l’origine et la stratégie tarifaire de ce nouveau transporteur.