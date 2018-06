Un nouveau Vice-Président Régional des opérations pour Hyatt France

Michel Morauw a été promu au poste de Vice-Président régional des opérations de Hyatt France. De nationalité belge, il a commencé sa carrière au sein de la chaîne hôtelière en 1984 en tant que stagiaire au Hyatt Regency au Capitol Hill à Washington.Sa première affectation au poste de Directeur Général a été en 1996 au Hyatt Regency Paris-Madeleine. Quelques années plus tard, en 1999, Michel Morauw a été nommé Directeur Général de l'année. Il poursuit ensuite sa carrière en gérant avec succès le Hyatt Regency Paris Charles de Gaulle, le Park Hyatt Washington, le Andaz West Hollywood, le Hyatt Paris Madeleine et plus récemment, le Hyatt Regency Paris Etoile.Âgé aujourd’hui de 57 ans, Michel Morauw est marié et père de trois filles.Avec 8 hôtels haut de gamme, la France représente le plus grand portefeuille hôtelier d’Hyatt en Europe avec, entre autres, le Hyatt Regency Paris Etoile, le Hyatt Regency Paris Charles de Gaulle, le Hyatt Regency Nice Palais de la Méditerranée, le Park Hyatt Paris Vendôme, le Hyatt Paris Madeleine, le Hyatt Centric La Rosière, l’Hôtel Martinez à Cannes et l’Hôtel du Louvre à Paris.Les futurs projets comprennent la réouverture de l'Hôtel du Louvre à Paris, sous l’enseigne The Unbound Collection by Hyatt, l'ouverture du Hyatt Regency Chantilly en 2019 et l'introduction des marques Select Service d’Hyatt, Hyatt Place et Hyatt House sur le marché français – avec un hôtel double-enseigne unique qui sera situé à proximité de l'aéroport Charles de Gaulle et dont l'ouverture est prévue en 2020.