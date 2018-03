Le Martinez de Cannes et l'hôtel du Louvre de Paris deviennent Unbound

Le groupe Hyatt a décidé d'implanter son enseigne Unbound Collection en Europe. Deux hôtels du groupe vont rejoindre l’enseigne immédiatement, le Great Scotland Yard à Londres et le Nish Palas à Istanbul. Par ailleurs, l’Hôtel Martinez à Cannes, le Párisi Udvar Hotel à Budapest et l’Hôtel du Louvre à Paris, récemment rénové, vont tous ouvrir et intégrer The Unbound Collection by Hyatt début 2019.