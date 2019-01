Un tiers des Travel Managers auront un budget plus important en 2019

"Le vacillement montré par ces résultats peut refléter l'incertitude et la perte de confiance que connaît actuellement le secteur face au Brexit. Bien que l’UE ait accepté le plan du gouvernement, l’impact du Brexit sur les voyages d’affaires pour le Royaume-Uni et l’Europe reste surtout une conjecture et, sans surprise, les sociétés restent prudentes quant aux dépenses. "

Un tiers des travel managers européens interrogés ont indiqué qu'ils disposeront d'un budget Voyage plus important cette année. On revient ainsi à un niveau similaire à 2017, après la hausse significative enregistrée en 2018 (40%).Si moins d'entreprises ont prévu d'augmenter leurs dépenses Business Travel par rapport à l'année dernière, elles sont plus nombreuses à réduire les frais (15% contre 12%). Par ailleurs, la majorité des sondés travailleront avec un budget équivalent à 2018 (53%).La majorité des Travel Managers prévoit ainsi d'avoir des dépenses aériennes et hôtelières similaires à l'année dernière avec respectivement 52% et 56% (contre 40% et 31% en 2018). Par ailleurs, moins d'entreprises tablent sur une hausse de leurs déplacements professionnels. En effet, seulement 33% d'entre elles estiment que leurs collaborateurs voyageront plus (45% en 2018) tandis que 53% comptent sur un volume similaire (40% en 2018). Le nombre de sociétés réduisant leurs déplacements est assez stable (14% contre 15%).De son côté, David Chapple, directeur des événements du groupe Business Travel Show ajouteUne précédente étude réalisée par Business Travel Show montrait en effet que les acheteurs craignaient que le départ du Royaume-Uni de l'UE soit un vrai challenge pour les entreprises en 2019, et même après.Le Business Travel Show se déroulera du 20 au 21 février 2019 au Olympia Grand à Londres. Le thème de cette nouvelle édition sera le "Voyage en 2022". Plus de 9000 visiteurs, 260 exposants et 400 acheteurs bénéficiant du hosted programme sont attendus.