Une alliance aérienne africaine se prépare à décoller

"Dans un environnement très concurrentiel, cette alliance permettrait aux partenaires potentiels de créer un réseau consolidé utilisant la force individuelle de chaque compagnie aérienne pour offrir aux passagers un meilleur choix et une plus grande flexibilité".

Si Royal Air Maroc mise sur Oneworld pour renforcer ses positions, South African Airways et Kenya Airways regardent désormais dans leur propre ciel pour y parvenir. Respectivement membres de Star Alliance et de SkyTeam, elles discutent actuellement avec Air Mauritius et RwandAir pour créer ensemble une alliance aérienne africaine.Le CEO d'Air Mauritius, Somas Appavou, a confirmé l'existence de ce projet, le 26 décembre 2018. Il estimeLes transporteurs peaufineraient actuellement les dernières clauses du partenariat et finaliseraient entre autres les codeshares ou encore la mise en place d'un partage des lounges. Ainsi selon la presse locale, les 4 partenaires qui visent un décollage en mars 2019 pour leur alliance, pourraient faire une annonce officielle avant le Nouvel An.Outre l'amélioration des services et des offres, les compagnies - qui sont mises à mal par la forte concurrence des transporteurs internationaux, et plus particulièrement ceux du Golfe - comptent aussi sur ce travail d'équipe pour réduire les coûts et protéger leurs parts de marché.