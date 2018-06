Une lettre d'amour à Air France

Simplifie ton offre en redéfinissant trois marques claires :

Rassemble tes personnels par une carrière Groupe accessible à tous avec des conditions adaptées à chaque exploitation et une mixité des flottes en termes d’exploitation.

Mène tes premières actions de façon disruptive pour que tes alliés croient en un changement possible.

Nomme un Président issu de l’aérien et de l’industrie.

Assure-toi d’une productivité optimisée pour permettre le renouvellement de la flotte moyen-courrier et le développement et renouvellement partiel de la flotte long-courrier.

Assure-toi aussi un développement ambitieux du Groupe particulièrement sur le low-cost

Pour les filiales françaises, définis un plan de productivité permettant de revenir en ligne avec la profitabilité de nos concurrents basée sur une réorganisation côté salariés et une baisse des charges et taxes côté Etat français.

Impose 3 niveaux hiérarchiques pour moins de contrôle et davantage d’implication, d’efficacité, de réactivité.

Mets à plat tous les accords pour repartir d’une page blanche à réécrire par une démarche participative avec arbitrage paritaire.

Pour que ton avenir et ton développement au sein du Groupe Air France-KLM se fassent autour d’une ambition partagée,Pour que tu redeviennes le fleuron du transport aérien mondial, reconnue pour ton exemplarité de par ta performance opérationnelle et ta qualité de service,Parce que tu es pour nos Clients une promesse de bien-être et de relation attentionnée,Nous souhaitons que tu retrouves un niveau de productivité en ligne avec les concurrents permettant de financer ta croissance,Nous souhaitons que tu retrouves un développement équilibré entre toutes les composantes du Groupe.Prends soin de tes employés, ils prendront soin de toi.Donne la parole à l’ensemble de tes forces vives dans une démarche participative et paritaire.Sois transparente dans le partage des bénéfices entre investissement, actionnaires et salariés.Réorganise-toi autour d’un dialogue social totalement repensé et fondé sur le droit d’expression des salariés, la fiabilisation de l’information et un management par les valeurs.Tu pourrais, par exemple, viser un plan de productivité de 30%, avec un engagement équilibré entre l’État (baisse des charges et taxes), les salariés (accord coût/valeur ajoutée/productivité) et la Direction (investissement dans une flotte en ligne avec celle de nos concurrents).Implique tous tes salariés pour te permettre d’avancer et de sortir de tous les freins à l’évolution en les rendant moteurs du changement.L’agilité et l’adaptabilité sont les buts recherchés.Le carburant de cette productivité sera la croissance et non plus la dégradation du contrat social.Les moteurs de la productivité seront la réorganisation et la restructuration du Groupe.Air France, les pistes sont nombreuses, permets-nous de t’en soumettre quelques-unes :- Le Long Courrier et son alimentation- Le point à point- Le low cost (long et moyen-courrier, bases mondiales)Chère Air France, tu as tous les moyens de réussir.Il faut que tu les saisisses, et tu pourras compter sur moi, sur nous tous, et sur de nombreux clients fidèles pour t’aider en ce sens.Le Bureau Tous Air France