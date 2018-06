United automatise le contrôle des bagages à main à Houston

United ne cesse d'améliorer ses services sur l'aéroport de Houston. Après avoir mis en place une nouvelle méthode d'embarquement et ouvert un nouveau salon Polaris , la compagnie se concentre sur les contrôles de sécurité de la plate-forme texane.Elle vient d'installer 6 lignes automatisées des contrôles des bagages cabine, dédiées aux passagers internationaux en correspondance sur le George Bush Intercontinental Airport.Elles permettent à 3 voyageurs de placer simultanément leurs objets dans des bacs. Par ailleurs, ils n'ont pas besoin d'attendre que la première personne ait fini le processus pour passer au scanner. Les passagers gagnent ainsi du temps et peuvent passer sous les portiques plus rapidement.