United fera décoller sa nouvelle Premium le 30 mars

United Airlines fera décoller sa nouvelle premium, baptisée United Premium Plus, le 30 mars 2019. Le nouveau produit sera disponible sur 21 liaisons d'ici à fin mai 2019.Les voyageurs d'affaires pourront découvrir cette gamme sur la liaison régulière Paris Charles-de-Gaulle - Newark dès son lancement fin mars. La classe sera aussi déployée sur les dessertes de San Francisco et Washington Dulles au départ de Roissy à partir du 29 avril.A bord, les passagers profiteront d'un siège plus large offrant plus d'aisance ainsi qu'un degré d'inclinaison supérieur par rapport au siège standard en Economy Plus ou en Economy. Ils se verront proposer également un repas d'accueil, des collations en milieu de vol et un service de restauration avant l'arrivée à destination. Outre la bière, le vin et les boissons non alcoolisées, les alcools seront aussi gratuits sur les vols internationaux.Les passagers de United Premium Plus recevront un kit bien-être, une couverture et un oreiller douillet de Saks Fifth Avenue ainsi qu'un casque antibruit. Chaque fauteuil sera également équipé d'une prise d'alimentation et d'un port USB, d'un compartiment à bagages dédié et d'un espace de rangement supplémentaire permettant de garder leurs appareils à portée de main pendant le vol.Les nouveaux fauteuils premium ont été installés sur certains Boeing 777-200 et 777-300 au cours de l'été dernier. Comme cela avait déjà été annoncé, tous les Dreamliners livrés à la compagnie disposeront des sièges United Polaris et United Premium Plus . Ainsi en moyenne, la compagnie américaine mettra en service un appareil équipé des nouveaux sièges business et Premium tous les 10 jours d'ici à 2020. Le Dreamliner B787-10 proposant les deux gammes, arrivera sur la liaison Paris - Newark le 29 avril 2019.