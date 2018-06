United fait décoller sa Premium Eco fin juin

d'ici quelques mois"

En avril dernier , United avait indiqué que l'arrivée de ses nouveaux 787-10 marquerait l'introduction de la nouvelle classe Premium Eco international. Si elle n'avait pas donné alors de date plus précise que ", une note interne a annoncé que le nouveau siège décollera à bord d'un B777-200 dont les billets seront mis en vente fin juin.La gamme, baptisée Premium Plus, sera comme toujours positionnée entre la Business et l'Eco. Les clients bénéficieront d'un siège offrant des largueur et inclinaison plus importantes qu'en Economy. Ils auront aussi accès à des services supplémentaires comme les boissons alcoolisées gratuites, des repas améliorés, un kit d'accueil ainsi qu'une couverture et un oreiller Saks Fith Avenue.Toutefois, au commencement, la cabine ne sera pas labellisée Premium mais Economy Plus. Les passagers pourront alors tester les nouveaux aménagements pour un petit supplément. Les membres du programme de fidélité se verront proposer le surclassement vers cette gamme gratuitement et les services qui accompagnent le nouveau siège ne seront pas disponibles dans un premier temps.La compagnie aérienne commercialisera officiellement l'offre Premium Plus lorsque le déploiement de la cabine sera plus conséquente dans sa flotte.