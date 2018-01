Volaris commande 80 Airbus A320

"L'annonce de l'achat de 80 avions Airbus de la part de Volaris pour un total de 9,3 milliards de dollars est très importante"

Après avoir battu Boeing sur le nombre de commandes nettes obtenues en 2017 , Airbus commence bien l'année. Le gouvernement mexicain a confirmé la commande de 80 Airbus A320 par la low-cost Volaris., a expliqué le ministre de la Communication Gerardo Ruiz.Les 40 premiers appareils seront livrés entre 2018 et 2021 et les suivants entre 2022 et 2026.Cette opération entre dans le cadre de la méga-commande de son actionnaire américain Indigo Partners, signée au salon de Dubaï en novembre dernier.