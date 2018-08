Air France-KLM dans le vert au 2eme trimestre malgré un fort impact des grèves

"Le processus de recrutement est géré par le comité de nomination. Nous n'avons pas d'autres informations à délivrer que : le processus se poursuit".

Les journalistes français et internationaux s'interrogeant sur la future gouvernance d'Air France-KLM sont restés sur leur faim lors de la présentation des résultats semestriels du groupe franco-néerlandais, organisée à Paris ce 1er août. Frédéric Gagey, Directeur général adjoint en charge des Finances d'Air France-KLM et membre du Comité de direction collégiale avec Franck Terner et Pieter Elbers, a répété à maintes reprisesAinsi, si Anne-Marie Couderc assurait mi-juillet dans un courrier interne que le processus de recrutementpour une, les trois exécutifs du groupe n'ont avancé aucune date. Ils se sont concentrés sur les résultats du groupe.L'entreprise est restée dans le vert avec un bénéfice net de 109 millions d'euros au deuxième trimestre. Toutefois, l'impact des grèves est important. Il est estimé à 260 millions d’euros entre avril et juin. ", précise Frédéric Gagey.Le chiffre d'affaires reste stable avec 6,63 milliards d'euros, soutenu par une légère croissance du trafic passagers (+0,8%) ainsi qu'une hausse moyenne de la recette unitaire de 1,7%. Le segment Premium s'est montré particulièrement performant avec une hausse de la recette unitaire de 5,9%.Sur le premier semestre, le chiffre d'affaires d'Air France-KLM est de 12,43 milliards d'euros, soit une hausse de 0,8% par rapport à la même période l'année dernière. En revanche, le groupe affiche une perte nette de 159 millions entre janvier et juin 2018. Outre les grèves, cette perte semestrielle s'explique par la hausse du prix du pétrole et les effets de change.Les grèves des mois précédents n'ont pas vraiment effrayé les clients. Les coefficients de remplissage des réservations long-courrier continuent d’être supérieurs au niveau de l’année dernière sur les quatre prochains mois.Les Corporate ne semblent pas, non plus, éviter les vols du groupe. Le patron d'Air France, Franck Terner, assure".Ces gestes commerciaux font partie d'un plan de reconquête clients post-grève. Il comprend également un renfort des échanges (appels personnalisés des clients, visites des clients corporate) ou encore le lancement d'offres promotionnelles.Toutefois, le patron d'Air France qui fait face à une nouvelle menace de grève en septembre , reconnaîtLes grèves n'ont pas entamé la confiance du groupe. L'entreprise table sur croissance de la capacité Passage Réseaux comprise entre 2,5% et 3,5% en 2018. Elle estime égalementElle devrait, en revanche, faire face à une hausse de la facture de carburant de 450 millions d’euros sur l'année.