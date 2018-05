Un triumvirat à la tête d'Air France KLM

"pour son engagement au service du Groupe, et pour les résultats obtenus, depuis sa prise de fonction en 2016, qui ont permis à Air France-KLM de retrouver le chemin de la réussite et de la croissance. Le Conseil salue la décision courageuse de Jean-Marc Janaillac, et espère sincèrement qu'elle saura créer les conditions d'une transformation chez Air France et d'une nouvelle dynamique pour Air France-KLM".

"instaurée pour la période nécessaire pour finaliser le processus de succession de Jean-Marc Janaillac, période qui devra être la plus brève possible

ne préjuge en rien de la gouvernance pérenne qui sera décidée par le Conseil

Une gestion des affaires courantes, mais pas d'interlocuteur pour les syndicats, voilà ce qui ressort des conseils d'administrations d'Air France et KLM. Comme il l'avait annoncé , Jean-Marc Janaillac a remis officiellement sa démission consécutive à la consultation des salariés Dans un communiqué, les membres du Conseil d'administration indiquent qu'ils remercient l'ancien patronLe Conseil d'administration a également confirmé la mise en place d'une gouvernance de transition. Anne-Marie Couderc assurera le remplacement par intérim de Jean-Marc Janaillac et le communiqué précise que cette gouvernance de transition estAnne-Marie Couderc assure les fonctions de Présidente non-exécutive du Conseil d'administration d'Air France-KLM et un(CDC) est constitué, composé de Frédéric Gagey, Directeur général adjoint en charge des Finances d'Air France-KLM, qui fera fonction de Directeur général du Groupe, de Franck Terner, Directeur général d'Air France et de Pieter Elbers, Président du Directoire de KLM, tous deux faisant fonction de Directeurs généraux adjoints Groupe. Chacun de ces membres continuera d'exercer ses fonctions actuelles. Frédéric Gagey assurera le rôle de porte-parole du CDC.Le communiqué souligne que la gouvernance mise en place "". Anne-Marie Courderc assure une Présidence non exécutive comme cela avait été le cas à la fin du mandat de Jean-Cyril Spinetta, alors qu'Alexandre de Juniac et Jean-Marc Janaillac avaient ensuite repris une fonction exécutive.Pour ce qui concerne Air France, Anne-Marie Couderc est également nommée aux fonctions de Présidente non-exécutive du Conseil d'administration d'Air France et Franck Terner est maintenu dans ses fonctions de Directeur général d'Air France.A propos du conflit social en cours au sein d'Air France, le Conseil d'administration d'Air France-KLM confirme quepour prendre des décisions qui remettraient en cause la stratégie de croissance approuvée par le Conseil d'administration d'Air France-KLM.