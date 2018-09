Airbnb s'attaque au MICE

Après avoir gagné du terrain sur le marché des voyageurs d'affaires et à Paris , Airbnb plonge dans l'univers du MICE en intégrant trois nouveaux services à son offre corporate : des expériences Airbnb pour le team-building, des logements pour les séminaires et les réunions ainsi que des hébergements adaptés aux besoins des collaborateurs mutés.Ainsi, la start-up américaine qui avait déjà fait un pas dans l'organisation d'activités Loisir , propose dorénavant des expériences pensées pour resserrer les liens des équipes. Elle permet par exemple de prendre des leçons de voile ou de pâtisserie avec un chef étoilé. Ces nouvelles activités pour les professionnels sont actuellement disponibles dans plus de 800 villes du monde entier dans plusieurs catégories, comme le bien-être, l’esprit d’équipe et l’impact social.Par ailleurs, Airbnb for Work peut désormais mettre en avant des logements capables d’accueillir des réunions, séminaires et séances de travail. Ces lieux disposent d'espaces adaptés pour recevoir des groupes, et beaucoup d’entre eux ont de commodités pratiques comme le wifi, l’entrée autonome, etc.Pour les collaborateurs mutés dans une nouvelle ville ou un nouveau pays, Airbnb propose des maisons/appartements pouvant accueillir des familles et offrir un sentiment de confort (accès à une cuisine, machine à laver, etc.). Ces hébergements sont adaptés pour les hôtes de long séjour ou ceux en cours d'installation (pendant la recherche d'un logement par exemple).