Forte croissance d'Airbnb auprès des voyageurs d'affaires

Airbnb a déclaré lundi que près de 700 000 entreprises se sont inscrites et ont réservé des chambres par l'intermédiaire de son portail de voyages d'affaires, soit près de trois fois plus que l'an dernier.



SAP Concur, qui gère les déplacements et les dépenses de plus de 43 000 entreprises, affirme que le partage de résidence est particulièrement intéressant lorsque les chambres d'hôtel sont en rupture de stock.



Mais les entreprises de colocation ont encore un long chemin à parcourir pour rattraper les hôtels. Selon Marriott International, les voyages d'affaires représentent 70 à 80 % des nuitées dans ses hôtels.